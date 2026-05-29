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Une fusée de Blue Origin explose sur sa rampe de lancement

Keystone-SDA

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé alors qu'elle se trouvait sur la rampe de lancement pour un essai de mise à feu à Cape Canaveral, en Floride, ont rapporté jeudi les médias américains. Personne n'a été blessé.

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(Keystone-ATS) «Nous avons constaté une anomalie lors de l’essai de mise à feu», a déclaré l’entreprise du milliardaire Jeff Bezos dans un court message publié sur le réseau social X, ajoutant que «tout le personnel a été localisé». Une vidéo montre de la fumée s’échappant du dessous de la fusée avant qu’une explosion ne la détruise entièrement.

Le député de Floride Mike Haridopolos, dont la circonscription comprend Cap Canaveral, a indiqué sur X avoir «échangé» avec le chef de la NASA, Jared Isaacman à propos de l’explosion.

«Je suis soulagé qu’aucun blessé n’ait été signalé et je remercie les premiers intervenants, les ingénieurs et les équipes du lancement qui ont agi rapidement», a écrit M. Haridopolos.

En avril, Blue Origin avait déjà dû essuyer un échec, lorsqu’un dysfonctionnement avait empêché sa grande fusée New Glenn de placer un satellite de communication sur l’orbite visée. L’entreprise spatiale avait ouvert une enquête.

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