Une initiative pour permettre la vente d’alcool en soirée à Genève

Keystone-SDA

A Genève, une initiative est lancée pour permettre à nouveau la vente d'alcool à l'emporter entre 21h00 et 07h00. Entrée en vigueur en 2005, l'interdiction concerne les magasins, petites épiceries et stations-service, mais aussi les livraisons à domicile, déplorent les initiants.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le lancement de l’initiative législative cantonale «Non à l’interdiction de vendre de l’alcool à l’emporter entre 21h00 et 07h00» a été annoncé dans la Feuille d’avis officielle de vendredi. Le comité ad hoc est essentiellement composé de propriétaires ou gérants de dépanneurs, a constaté lundi Keystone-ATS. Il a jusqu’au 18 mai pour récolter 4214 signatures valables.

L’initiative vise à supprimer l’interdiction de vendre de l’alcool la nuit. Dans le bref exposé des motifs, ses auteurs estiment que cette interdiction «constitue une atteinte considérable à la liberté du commerce et de l’industrie.» Ils relèvent aussi qu’elle «est inadaptée à une ville internationale comme Genève», par ailleurs «terre viticole».

«Alcoolisation massive»

Les initiants dénoncent le fait que la loi genevoise sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est la plus contraignante du pays. Ils considèrent qu’elle crée «des inégalités de traitement et une distorsion de la concurrence entre les débits de boissons et les épiceries et commerces de quartier.»

Cette interdiction visant à répondre à un problème de santé publique n’empêche pas, selon les initiants, l’alcoolisation massive dans les parcs et lieux publics. Elle empêche en revanche au citoyen lambda de se faire livrer chez lui après 21h00 une bouteille de vin ou une canette de bière pour accompagner le repas qu’il s’est fait livrer par coursier, écrivent-ils.