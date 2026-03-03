La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une initiative pour responsabiliser les géants du numérique

La Fondation Guido Fluri veut sanctionner les entreprises technologiques qui manqueraient à leur devoir de diligence. Elle a lancé mardi une initiative pour responsabiliser les plateformes numériques, les moteurs de recherche et l’intelligence artificielle (IA).

(Keystone-ATS) Avec son «Initiative Internet», la Fondation Guido Fluri demande notamment que les entreprises désignent un représentant légal en Suisse. Le texte envisage la possibilité de sanctions financières et, en dernier recours, des restrictions d’accès aux plateformes concernées, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a présenté en octobre une nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche pour «renforcer les droits des utilisateurs et contraindre les plateformes à plus d’équité et de transparence».

Le comité d’initiative juge le projet «insuffisant» et souhaite un cadre constitutionnel «plus ambitieux». Le texte souhaite aussi intégrer l’IA générative dans ce champ des obligations.

