Une initiative sur la responsabilité environnementale « irréaliste »

Keystone-SDA

Une alliance composée de partis bourgeois appelle lundi à rejeter l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s "pour la responsabilité environnementale", sur laquelle le peuple vote le 9 février. Les opposants dénoncent un projet "irréaliste, coûteux et irresponsable".

1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative entraînerait une explosion des prix, une baisse de prospérité et une réduction « drastique » de la consommation, a déclaré une alliance interpartis à Berne à l’occasion du lancement de la campagne du non. De plus le texte est « inutile », car la Suisse a réussi à découpler sa croissance économique de sa consommation des ressources.

L’alliance rassemble des élus PLR, UDC et du Centre. Elle comprend aussi des organisations, comme « Infra Suisse » qui regroupe les entreprises actives dans la construction d’infrastructures.

L’initiative exige que l’économie suisse, importations comprises, se réinsère dans les limites naturelles terrestres d’ici dix ans. Si elle était acceptée, la Suisse devrait fortement réduire les atteintes à l’environnement causées par la consommation nationale.