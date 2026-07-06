La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Une investigation urgente sur El-Obeid mandatée à l’ONU à Genève

Keystone-SDA

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mandaté les enquêteurs indépendants internationaux pour se pencher urgemment sur la situation à El-Obeid au Soudan. Lundi à Genève, il a "condamné fermement" les violences des Forces de soutien rapide (FSR) contre les civils.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Mission internationale d’établissement des faits sur le Soudan devra dévoiler ses conclusions dans trois mois devant le Conseil. Dans une résolution approuvée par consensus, celui-ci a condamné, outre les violences, le siège depuis 18 mois d’El-Obeid, au Nord-Kordofan, par les paramilitaires des FSR.

Alors que le haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk a lancé vendredi une «alerte rouge», l’organe se dit «extrêmement inquiet» de la menace imminente d’atrocités. Il condamne les dizaines d’attaques de drones récemment qui ont fait au moins 45 victimes civiles.

Il cible les attaques contre les convois humanitaires. Il dénonce le recours aux violences sexuelles et à la famine comme arme de guerre ou encore les Etats qui approvisionnent les parties au conflit en armes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision