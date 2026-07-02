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Une jeune femme meurt lors du montage d’un camp d’été à Eich (LU)

Keystone-SDA

Une jeune femme de 19 ans est décédée jeudi à Eich, dans le canton de Lucerne, lors de l'installation du camp d'été de l'organisation de jeunes catholiques de Suisse alémanique Jungwacht Blauring. Un homme de 25 ans a également été blessé et héliporté à l'hôpital.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’accident est survenu peu après midi. La jeune femme est décédée sur place, a indiqué Simon Kopp, porte-parole du parquet de Lucerne, à la demande de l’agence Keystone-ATS. Il n’a pas pu fournir de précisions sur les circonstances exactes de l’accident. La police lucernoise a mis sur pied une équipe de soutien psychologique.

La section locale de l’organisation examine actuellement si le camp prévu aura bien lieu, a indiqué Jungwacht Blauring Suisse dans un communiqué de presse. «Nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches, aux jeunes concernés ainsi qu’à toutes les personnes touchées par cet événement».

L’organisation n’a pas non plus souhaité s’exprimer sur les circonstances exactes de l’accident. Son coprésident, Luca Belci, a renvoyé à l’enquête en cours. Pour l’organisation, la priorité est de soutenir les proches. Elle est présente sur les lieux de l’accident et collabore avec les autorités.

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