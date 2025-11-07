Une journée dédiée à la prématurité à l’hôpital de Sion

Keystone-SDA

Le Secteur de néonatologie de l'hôpital de Sion s'ouvre au public le lundi 17 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité, qui sensibilise sur la naissance avant terme. Au programme: échanges avec des professionnels, témoignages de parents touchés et ateliers interactifs.

(Keystone-ATS) «Chaque année, plusieurs centaines de bébés bénéficient de cette prise en charge spécialisée en Valais, rappelle l’Hôpital du Valais dans un communiqué. Derrière chaque incubateur, il y a une histoire, une famille, et une équipe mobilisée pour donner à ces enfants le meilleur départ possible.»

La néonatologie accueille les nouveau-nés qui nécessitent des soins particuliers. Il peut s’agir de bébés prématurés, pris en charge dès 32 semaines de grossesse, ainsi que de bébés nécessitant une surveillance particulière. Dans ce secteur, sous-spécialité de la pédiatrie, se mobilisent médecins, infirmières spécialisées, physiothérapeutes, psychologues et une assistante sociale.

Pour (re)découvrir ce monde où «la famille reste au coeur des soins», rendez-vous dans le hall principal de l’hôpital de Sion le 17 novembre entre 14h et 17h. Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

A noter que d’autres hôpitaux romands – à l’image des HUG ou du CHUV, avec lequel la néonatologie de l’hôpital de Sion collabore d’ailleurs étroitement – élaborent un programme spécial dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité.