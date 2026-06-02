Une journée festive autour de Raymond Burki samedi à Epalinges

Keystone-SDA

A l'occasion des dix ans de la disparition du dessinateur de presse Raymond Burki et des cinq ans du Prix Burki, la Fondation du Trait invite le public à la Fête du dessin humoristique ce samedi. Cette journée gratuite réunira expositions, remise de prix, rencontres, ateliers et performances dessinées.

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(Keystone-ATS) Elle se tient de 11h00 à 17h00 à la salle des spectacles d’Epalinges, au nord de Lausanne, et sur le Sentier Burki. «Pensée comme un rendez-vous familial et intergénérationnel, la Fête du dessin humoristique souhaite rappeler que le dessin demeure un formidable outil de réflexion, de critique et de dialogue, capable de traverser les générations tout en se réinventant», indiquent mardi ses organisateurs dans un communiqué.

La journée débutera à 11h00 avec la remise du Prix de dessin humoristique destiné aux enfants et aux adolescents de 5 à 15 ans. Organisé spécialement dans le cadre de cette année anniversaire, ce concours a invité les participants à explorer l’humour par le dessin et à poser leur regard sur le monde autour du thème de l’espace.

Trois expositions

Le public pourra découvrir trois expositions: les dessins réalisés dans le cadre du concours de dessin humoristique, une sélection des oeuvres du Prix Burki 2026, dont le thème était «Conquête des espaces», ainsi qu’une vingtaine de dessins de Burki sélectionnés par sa famille.

A partir de 13h30, plusieurs activités gratuites seront proposées: ateliers créatifs, caricatures express, espace de dessin libre, coins lecture, battle de dessinateurs et visite guidée du Sentier Burki en compagnie du dessinateur de presse Valott. Bar et food trucks seront par ailleurs à disposition du public.

Le Prix Burki a été remis cette année pour la cinquième fois. Il a été créé à l’automne 2021 par la Fondation du Trait qui se voue à la promotion du dessin de presse en général, et de l’oeuvre de Raymond Burki en particulier. Le dessinateur vaudois, décédé il y a dix ans en 2016, a travaillé pendant presque 40 ans pour le quotidien vaudois 24 heures.