Une maison détruite dans un incendie à Frinvillier (BE)

Keystone-SDA

Un incendie a entièrement détruit dans la nuit de vendredi à samedi une maison individuelle à Frinvillier (BE), au-dessus de Bienne. Personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l’incendie et le montant des dégâts.

1 minute

(Keystone-ATS) Le feu a pris peu après minuit, a indiqué samedi la police bernoise. Personne ne se trouvait à l’intérieur au moment de l’incendie. Les pompiers d’Orvin et les sapeurs-pompiers de Bienne ont pu maîtriser puis éteindre l’incendie.

Les maisons voisines ont dû être momentanément évacuées et la route principale complètement bouclée pendant l’intervention.