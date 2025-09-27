La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une Maison de l’Avenir pour échanger face à la crise climatique

Un nouveau lieu d'échanges au sujet des enjeux environnementaux a ouvert à Genève. La Maison de l'Avenir veut offrir aux citoyens "des solutions concrètes, locales et accessibles", en accueillant tous types d'évènements sur le sujet.

(Keystone-ATS) Environ deux évènements hebdomadaires sont prévus pendant les trois ans du projet pilote. Ils seront consacrés à différents thèmes liés à ces enjeux, tels que le climat, la biodiversité, l’alimentation, ou encore l’économie, sous forme d’ateliers participatifs, de conférences ou d’initiatives citoyennes.

La Maison de l’Avenir est créée par la Ville de Genève en collaboration avec l’Université de Genève et d’autres partenaires. Installée provisoirement à l’Impact Hub, un espace d’innovation dédié à la transition sociale et environnementale proche de la gare, elle aimerait proposer des leviers d’action «par la pédagogie, l’intelligence collective et l’expérimentation» pour faire face à la crise climatique.

Pour rappel, neuf limites planétaires devraient être respectées pour garantir un avenir viable à la population mondiale. La 7e limite, l’acidification des océans, vient d’être dépassée, a indiqué mercredi l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam dans son bilan annuel. Seules deux limites restent encore respectées: la présence d’aérosols dans l’atmosphère et le niveau d’ozone dans la stratosphère.

maisondelavenir.ch

