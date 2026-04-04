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Une maison en proie aux flammes à Treiten (BE)

Keystone-SDA

Samedi après-midi, un incendie s'est déclaré dans une maison à Treiten, dans le Seeland bernois. La police et les pompiers sont intervenus avec un important dispositif. En fin de journée, la police n'était pas encore en mesure de fournir des informations sur d'éventuelles victimes.

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(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a confirmé à Keystone-ATS l’intervention, relayée par le Blick, sans donner davantage d’information.

Selon le Blick, les dégâts matériels sont importants. Une partie de la charpente a été détruite. Les opérations d’extinction n’ont pu être menées que depuis l’extérieur.

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