Une maison et une remise en feu à Walperswil (BE)

Keystone-SDA

Un incendie a fait de gros dégâts samedi soir à Walperswil, dans le Seeland bernois. Une remise a été entièrement détruite et la maison adjacente fortement endommagée. Elle n'est plus habitable. Mais personne n'a été blessé.

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(Keystone-ATS) Le feu s’est déclaré samedi peu avant 17h20 dans la remise, a indiqué dimanche la police cantonale dans un communiqué. A l’arrivée des secours, le feu s’était déjà propagé à la maison d’habitation, mais les pompiers régionaux d’Aarberg et de Lyss ont finalement maîtrisé l’incendie et l’ont éteint.

Les forces d’intervention ont aussi empêché le feu de se propager à d’autres maisons voisines. Un hébergement de remplacement a été organisé pour les habitants.

Le service Incendies et explosions de la police cantonale de Berne a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’incendie. Le montant des dégâts matériels n’est pas encore connu.