Une manifestation devant l’ambassade iranienne à Berne

Keystone-SDA

Une manifestation non autorisée a eu lieu mardi peu après 12h30 devant l'ambassade d'Iran à Berne. Trois hommes ont brièvement pénétré dans l'enceinte du bâtiment.

(Keystone-ATS) L’un d’eux a été interpellé sans opposer de résistance. Ses deux compères ont pris la fuite, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Dans une atmosphère tendue, les autres manifestants ont été appelés à libérer la chaussée. Alors qu’ils refusaient d’obtempérer, la police a fait usage de spray au poivre pour assurer la sécurité, indique-t-elle. La foule a fini par se disperser. La Thunerstrasse a été fermée pendant une quinzaine de minutes.

Un «incident médical» s’est produit durant la manifestation, une personne ayant été prise en charge par une équipe d’ambulanciers, indique encore le communiqué, sans donner plus de détails.

Une enquête a été ouverte.