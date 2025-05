Une motion pour étendre le vote par correspondance en Valais

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a accepté une motion demandant que le vote par correspondance soit possible jusqu'au dimanche d'une élection ou d'une votation. Le Conseil d'Etat était opposé au texte.

(Keystone-ATS) Trois groupes politiques (PS, PLR, le Centre du Valais romand) ont déposé une motion, afin de modifier la loi valaisanne sur les droits politiques. Les députés cosignataires désiraient qu’il soit possible de déposer l’enveloppe de vote d’autrui dans une urne, le jour du scrutin.

« Une urne scellée disponible le dimanche matin n’encombrerait pas le système de dépouillement en place », estiment-ils. « La possibilité d’amener plusieurs cartes de légitimation signées et étiquetées pourrait être envisagée. Cette impossibilité de vote a un effet dommageable pour notre démocratie, car la voix d’un certain nombre de votants n’est alors pas pris en compte. Même si ce volume est faible, nous devons aménager au mieux les possibilités de vote pour les citoyens », jusqu’au terme du scrutin.

Par la voix de son nouveau conseiller d’Etat en charge de la sécurité, des institutions et du sport Stéphane Ganzer, le gouvernement cantonal a défendu l’idée d’un refus pour des questions de logistique et de sécurité. Au vote, la motion a toutefois été acceptée par 66 voix contre 54 et 6 abstentions et transmise au Conseil d’Etat pour exécution.