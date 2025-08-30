La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une motocycliste perd la vie dans un accident à Essert (FR)

Keystone-SDA

Une motocycliste de 56 ans a perdu la vie vendredi dans un grave accident à Essert (FR). La police cantonale fribourgeoise a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du drame.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La motocycliste circulait sur la route de la Gruyère, vendredi vers 20h10, de La Roche en direction du Mouret. Dans une courbe à gauche à Essert, pour une raison encore inconnue, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un panneau de signalisation avant de chuter lourdement au sol, indique la police dans un communiqué diffusé samedi.

Des tiers ont tenté de lui porter secours avant l’arrivée des ambulanciers et du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Malgré les soins, la victime a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.

La route de la Gruyère a été fermée à la circulation durant trois heures.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision