La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une nouvelle édition du festival des Jeux à La Tour-de-Peilz

Keystone-SDA

Le Festival des Jeux de La Tour-de-Peilz (VD) revient cette fin de semaine pour une deuxième édition. De vendredi à dimanche, 25 activités ludiques sont proposées dans une douzaine de lieux de la ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, cartes à collectionner, bourse aux jeux, escape games et autres jeux extérieurs: il y en aura pour tous les goûts. L’accès au festival est gratuit, mais certaines activités nécessitent une inscription, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué.

Le Musée Suisse du Jeu, co-organisateur de l’événement aux côtés de la biblio-ludothèque ABCDé et de la Ville de La Tour-de-Peilz, proposera également plusieurs animations gratuites, comme des visites «flash» de son exposition actuelle «Planète Jeux» ou une salle d’arcade rétro.

Nouveauté cette année, les murs du château de La Tour-de-Peilz serviront d’écran géant pour deux soirées. Vendredi, un spectacle de projections vidéo illuminera la façade. Le lendemain, c’est une animation géante du jeu «Just Dance» qui permettra au public de danser devant le château.

L’an dernier pour sa première édition, le festival avait attiré 8000 personnes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision