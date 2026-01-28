Une nouvelle Banquise en face du Jet d’eau à Genève

Keystone-SDA

La Banquise a ouvert ses portes avec davantage de saunas jusqu'au 12 avril pour la quatrième année consécutive en face du Jet d'eau à Genève. "Très prisée du public", cette animation permet de vivifier les quais pendant l'hiver, a affirmé mercredi la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis.

(Keystone-ATS) Innovation, les saunas seront entièrement vitrés, avec une vue imprenable sur le Jet d’eau. Pour répondre à la demande, cette partie a été agrandie.

Quatre saunas ont été prévus, contre trois l’année dernière. Alors que quatre personnes pouvaient être accueillies dans chacun d’entre eux auparavant, le seuil est porté à huit cette année.

La buvette a été étendue. Le «mat curling», du curling sur piste synthétique, est également reconduit. Des douches d’eau froide, deux salles de repos et des cabines sont également de la partie, dit encore la Ville de Genève.