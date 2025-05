Une nouvelle chanson, « Unexplainable », de Nemo

Keystone-SDA

Nemo a interprété une nouvelle chanson, "Unexplainable" samedi soir sur la scène de l'Eurovision à Bâle. Il s'est montré sous un tout autre jour que dans "The Code". Même s'il a à nouveau chanté très haut dans les aigus.

(Keystone-ATS) Dans cette chanson, Nemo semble perdu. Il finit par arracher sa perruque en se demandant comme un mantra « where do we go ? » (« où allons-nous? »).