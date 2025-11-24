Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme

Une nouvelle alliance destinée à combattre le racisme sous toutes ses formes a vu le jour en terres romandes. Baptisée Coalition romande antiraciste (CORA), elle a fait part lundi de ses revendications prioritaires, portant majoritairement sur les violences policières.

(Keystone-ATS) «Nous sommes ici pour représenter ceux qui ne peuvent plus parler et pour que les violences racistes cessent immédiatement», a déclaré l’une de ses porte-parole, lundi, devant les médias à Lausanne. «En Suisse romande, des personnes, en grande majorité noires, continuent de mourir des suites d’interventions policières, sans vérité ni justice à la hauteur», a-t-elle déploré.

Créée en août dernier, la coalition se veut «ouverte, non hiérarchique et non partisane, (…) avec une perspective intersectionnelle», a poursuivi la porte-parole. A l’heure actuelle, environ 25 collectifs et associations ont rejoint CORA, parmi lesquels «Justice pour Mike», «Justice pour Nzoy», «Grève féministe Vaud» ou encore la coalition de gauche radicale «Ensemble à gauche».