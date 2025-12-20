Une nouvelle entité pour les formations techniques dans le Jura

Une nouvelle institution au service des métiers techniques, GenTech, réunit désormais les forces des centres de formation et d'apprentissage de Delémont et Moutier. Cette fusion vise un gain d'efficacité et une amélioration de la qualité des prestations.

(Keystone-ATS) La création de GenTech a été actée jeudi après plus de deux ans de travail, indique vendredi la nouvelle institution dans un communiqué. Cette fusion permettra de mutualiser les équipements et les compétences du Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ), dédié à la formation initiale du CFC en mécanique et décolletage, ainsi que ceux du Centre de formation spécialisé dans les cours interentreprises (CEPIM).

Les deux conseils d’administration se retrouveront dans la nouvelle entité. Les deux sites seront toutefois conservés et les équipes pédagogiques maintenues dans les deux structures.

La nouvelle entité GenTech reprendra l’intégralité des sociétaires et actionnaires de chaque centre, soit pas moins de 60 entreprises au total. La fusion sera finalisée au 1er août 2026.