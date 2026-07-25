Une nouvelle installation artistique dans la cour du MAH de Genève

Keystone-SDA

Partager

Le Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) accueille dans sa cour intérieure une installation des artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel, lauréats du Prix Marcel Duchamp 2012. Sept oeuvres sculptées dans du marbre et conçues comme "des ruines du futur" sont à découvrir.

1 minute

(Keystone-ATS) Intitulée «La Chair et le Siphon», cette installation constitue le troisième volet du projet PlasMAH, un cycle d’explorations artistiques et architecturales dédié à la métamorphose du musée. Parmi l’ensemble des oeuvres, deux ont été spécialement taillées pour le MAH, afin de dialoguer avec sa collection lapidaire.

Le duo d’artistes développe une pratique sculpturale qui réinterprète les savoir-faire artisanaux, souligne le MAH. Leurs sculptures, qui pèsent jusqu’à sept tonnes, amalgament des objets du quotidien, comme des robinets, des sanitaires et des chaussures, à des fragments corporels et des mollusques.

Selon le MAH, ces formes, parfois qualifiées de «ruines du futur» ne racontent pas la fusion de l’organique et du fabriqué: elles la présentent comme un fait accompli. Les teintes charnelles du marbre et ses veines, qui évoquent la peau autant que la roche, entretiennent une indécision voulue entre le vivant et le non-vivant. L’installation se découvre sous la forme d’un parcours.

mahmah.ch