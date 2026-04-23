Une nouvelle Maison de quartier inaugurée au Petit-Saconnex

Keystone-SDA

La Ville de Genève inaugurera samedi la Maison de quartier du Petit-Saconnex, située à la route de Ferney 13-15. Attendue de longue date, cette nouvelle structure vient renforcer l’offre socioculturelle de proximité.

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(Keystone-ATS) La nouvelle Maison de quartier du Petit-Saconnex est la 18e Maison de quartier de la Ville de Genève. L’association Ô P’tit-Sac, active depuis plusieurs années dans le quartier, dispose désormais de locaux dédiés lui permettant de développer durablement une offre socioculturelle répondant aux besoins des habitants, a annoncé la Ville dans un communiqué.

Les nouveaux locaux sont constitués de deux arcades d’environ 100 m2 chacune, louées par la Ville de Genève à deux coopératives, la CODHA et la SoCoop. Ils permettront de stabiliser un programme à destination de l’ensemble des publics, avec notamment des activités pour les enfants et les adolescents, des rencontres, des repas, des cours et des mises à disposition d’espaces.

Samedi, une partie officielle à 13h00 sera suivie par des animations sur le thème de la fête foraine , avec barbe à papa, candy bar, jeux de rôle.