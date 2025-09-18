Une oeuvre de Man Ray intègre les collections du MAMCO à Genève
"Trois parasoleils pour dames et cavaliers délicats" (1917/1927), une oeuvre de grand format réalisée par l'artiste Man Ray, fait désormais partie des collections du Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO) de Genève. Ce dessin sur soie a été offert au MAMCO par un collectionneur genevois.
(Keystone-ATS) Cette toile, qui mesure 2,35 sur 4,8 mètres, est la plus grande oeuvre connue de l’artiste, indique jeudi le MAMCO dans un communiqué. Elle figurait dans les rétrospectives du Centre Pompidou de Paris en 1981 et du MAMAC de Nice en 1997.
Man Ray (1890-1976) est un photographe d’origine américaine. Il a notamment immortalisé le Tout-Paris surréaliste au début du 20e siècle. L’artiste a réalisé des portraits de Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Salvador Dalí, André Breton et Alberto Giacometti.
Le MAMCO, qui est en travaux pour rénovation, est actuellement fermé. Le musée continue toutefois à exposer sa collection, notamment au Kunst Museum de Wintherthour (ZH) du 21 janvier au 31 mai 2026 ou au Musée de la Chaux-de-Fonds du 25 janvier au 17 mai. Il prête aussi des oeuvres pour différents projets en Suisse et à l’étranger.