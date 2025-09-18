La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une oeuvre de Man Ray intègre les collections du MAMCO à Genève

Keystone-SDA

"Trois parasoleils pour dames et cavaliers délicats" (1917/1927), une oeuvre de grand format réalisée par l'artiste Man Ray, fait désormais partie des collections du Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO) de Genève. Ce dessin sur soie a été offert au MAMCO par un collectionneur genevois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette toile, qui mesure 2,35 sur 4,8 mètres, est la plus grande oeuvre connue de l’artiste, indique jeudi le MAMCO dans un communiqué. Elle figurait dans les rétrospectives du Centre Pompidou de Paris en 1981 et du MAMAC de Nice en 1997.

Man Ray (1890-1976) est un photographe d’origine américaine. Il a notamment immortalisé le Tout-Paris surréaliste au début du 20e siècle. L’artiste a réalisé des portraits de Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Salvador Dalí, André Breton et Alberto Giacometti.

Le MAMCO, qui est en travaux pour rénovation, est actuellement fermé. Le musée continue toutefois à exposer sa collection, notamment au Kunst Museum de Wintherthour (ZH) du 21 janvier au 31 mai 2026 ou au Musée de la Chaux-de-Fonds du 25 janvier au 17 mai. Il prête aussi des oeuvres pour différents projets en Suisse et à l’étranger.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision