Une pétition pour réduire le flux des camions

Les camions sont omniprésents dans les Alpes, comme ici au col du Simplon. (Keystone)

Les militants de l'Initiative des Alpes exigent que le nombre annuel de poids lourds traversant le massif soit ramené à 650'000 par an d'ici à 2009.

Pour se faire entendre, ils ont déposé lundi une pétition à la Chancellerie fédérale. Celle-ci est munie de 40'000 signatures.

L'organisation dépose lundi les paraphes de ses membres et sympathisants à la Chancellerie fédérale à Berne, en présence des députés Fabio Pedrina et Andreas Gross, ainsi que de l'ancien sénateur Sergio Salvioni. Elle confirme ainsi son refus du projet de loi mis en consultation de juillet à octobre par le Conseil fédéral (gouvernement).



«Plutôt que de prescrire des mesures efficaces, la loi proposée prévoit un report du délai imparti pour le transfert rail-route», dénonce Fabio Pedrina dans un communiqué.



«Nous voulons rappeler au Conseil fédéral le mandat que le peuple lui a confié», souligne le socialiste, faisant allusion à l'acceptation de l'initiative des Alpes par les Suisses en 1994.



«Si le Conseil fédéral continue de se soustraire à ses responsabilités, nous déposerons un recours auprès des Chambres», ajoute Fabio Pedrina.



Sergio Salvioni affirme pour sa part que le gouvernement «violerait gravement le mandat qui lui a été confié» s'il ne préparait pas les ordonnances d'exécution liées à l'initiative des Alpes.

Au gouvernement d'agir

Sergio Salvioni rappelle qu'il appartient bel et bien au Conseil fédéral et non au Parlement de décider des mesures nécessaires au transfert des marchandises sur le rail. Il s'appuie en cela sur les conclusions du professeur de droit public de l'Université de Zurich Heribert Rausch.



La première solution soumise par le ministère suisse des transports (DETEC) reporte de 2009 à 2017 l'objectif de réduction du trafic à travers les Alpes, à savoir 650'000 camions par an.



La deuxième propose de réduire les fonds pour la promotion du trafic ferroviaire de marchandises entre 2011 et 2017 et l'objectif de 650'000 courses transalpines devrait être porté à un million.



La dernière proposition mise sur une extension accélérée de la chaussée roulante, soit le transport de camions avec chauffeurs sur des trains. Toutes visent en outre à introduire une bourse du transit alpin.



swissinfo et les agences

Consultation La consultation permet à tous les milieux intéressés ou touchés par une modification législative d'exprimer leur avis. Ils le font au travers de ...

Faits 1,4 million de camions ont traversé les Alpes suisses en 2000

L'an dernier, ce chiffre s'est monté à 1,2 million

Le volume total de marchandises transportées a doublé entre 1981 et 2005

En 2005, ce volume a atteint 36,6 millions de tonnes (12,9 millions par la route et 23,7 millions par le rail) Fin de l'infobox

Une histoire de presque 20 ans Les premiers pas de l'association Initiative des Alpes remontent à 1987, lorsqu'un groupe d'activiste de gauche et d'écologistes des cantons alpins organise une première conférence sur les transports à Andermatt, dans le canton d'Uri.



En 1993, l'association lance une initiative populaire nommée «pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit».



Cette initiative est acceptée en 1994 par 52% des citoyens. Le nouvel article constitutionnel oblige la Confédération à protéger les régions alpines, interdit l'augmentation des capacités du trafic de transit et établit le principe d'un transfert du trafic marchandises de la route au rail.



Parmi les principaux succès de l'Initiative des Alpes, on peut mentionner le rejet massif (63% des votants) de l'initiative Avanti en 2004. Soutenue par le gouvernement et le Parlement, celle-ci demandait notamment un doublement de la galerie autoroutière du Gothard. Fin de l'infobox

