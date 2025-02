Une paix en Ukraine doit s’accompagner de garanties, estime Macron

Keystone-SDA

Une "paix durable" en Ukraine doit s'accompagner de "garanties de sécurité fortes et crédibles", a indiqué mardi matin le président français Emmanuel Macron. Il s'est entretenu par téléphone avec les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky.

1 minute

(Keystone-ATS) « Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. A cette fin, la Russie doit cesser son agression et cela doit s’accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens », a écrit M. Macron sur le réseau social X à l’issue d’une réunion à Paris de dirigeants européens.