Une panne a paralysé les retraits et l’e-banking chez Postfinance

Keystone-SDA

Une panne technique chez Postfinance a entraîné des problèmes dans toute la Suisse vendredi après-midi, jusque vers 18h00 environ. La banque en ligne (e-banking) a été paralysée et le retrait d'argent aux Postomats a également été affecté.

(Keystone-ATS) Vendredi après-midi, tous les modes de paiement de Postfinance n’étaient pas disponibles. Les cartes de crédit ont cependant fonctionné.

La raison de la perturbation était une panne technique, a expliqué Rinaldo Tibolla, porte-parole du prestataire de services financiers Postfinance, à l’agence Keystone-ATS, confirmant une information du portail en ligne Züritoday.

Comme l’application Postfinance n’était pas disponible, il n’était pas non plus possible de se connecter aux services de e-finance. Twint ne fonctionnait en outre plus que partiellement. L’entreprise a levé l’alerte vers 18h00. Tous les systèmes fonctionnent à nouveau, écrit-elle.