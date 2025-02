Une partie d’Odessa sans électricité après une attaque russe

Keystone-SDA

Une "grande" zone résidentielle de la ville portuaire ukrainienne Odessa était sans chauffage ni électricité mercredi matin après une attaque "massive" russe, a annoncé son maire Guennadiï Troukhanov. L'assaut a fait au moins un blessé.

1 minute

(Keystone-ATS) « Suite à une attaque ennemie, 14 écoles, 13 jardins d’enfants et une grande zone résidentielle (plus de 500 logements) sont maintenant sans électricité et sans chauffage », a indiqué M. Troukhanov sur Telegram. Il a précisé qu’une clinique pour enfants et un jardin d’enfants avaient eux été « gravement endommagés » et qu’une personne « blessée » était actuellement hospitalisée.

Le maire a évoqué dans son communiqué « une attaque massive » russe « sur une zone densément peuplée », sans donner plus de détails sur la nature de cette frappe nocturne.

Cette nouvelle attaque russe intervient au lendemain de premiers pourparlers russo-américains en Arabie saoudite lors desquels Washington et Moscou se sont entendus pour nommer des négociateurs sur la guerre, sans la participation des Européens ni de Kiev.