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Une partie de la flotte des chars M113 à nouveau opérationnels

Keystone-SDA

Mis à l'arrêt mi-février, plusieurs dizaines de chars M113 de grenadiers sont à nouveau opérationnels. Mais d'autres restent encore en "service stationnaire", a indiqué lundi un porte-parole de l'armée à l'agence Keystone-ATS, revenant sur un article de Blick.ch.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Les M113 en service stationnaire peuvent être déplacés à l’aide d’un guidage au sol. La formation dans les écoles de recrues et les cours de répétition peut néanmoins «être garantie et continuer d’être dispensée», a précisé le porte-parole. L’école de recrues actuellement en cours dispose de véhicules en état de marche, a-t-il assuré.

La remise à niveau de l’ensemble de la flotte de M113 doit s’achever d’ici le troisième trimestre 2027. La pleine capacité opérationnelle devrait être atteinte progressivement au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le coût total n’est pas encore connu.

En février dernier, l’armée a interdit à la circulation l’ensemble des 238 chars de grenadiers M113. En cause, des défauts techniques au niveau de la transmission latérale pouvant entraîner une perte de la capacité de direction et de freinage.

Ce n’est pas la première fois que la flotte de M113 est mise à l’arrêt. La même mesure avait été décidée en décembre 2023, en raison d’un défaut pouvant entraîner la rupture de l’arbre de transmission.

La flotte de ces chars de grenadiers est en partie composée de véhicules vieux de plus de 50 ans. Le divisionnaire Rolf Siegenthaler avait précisé que si la simplicité technique de ces «oldtimers» est un avantage, leur entretien coûte cher.

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