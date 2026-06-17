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Une partie du Jura touchée par une alerte canicule de degré 4

Keystone-SDA

MéteoSuisse a placé une partie du canton du Jura en alerte canicule de degré 4, ce qui correspond à un fort danger. Durant cette vague de chaleur, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette alerte concerne une région à l’est de Delémont qui comprend des communes comme Bourrignon, Pleigne, Movelier ou Soyhières. Le Service de la santé publique du canton du Jura a d’ores et déjà informé des médecins, des pharmacies et des institutions sur tout le territoire des risques liés à cette vague de chaleur.

Toutes les administrations communales ont aussi été informées de ces risques, a indiqué mercredi le canton du Jura.

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