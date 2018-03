Droits d’auteur

Une perte d'un milliard pour la Confédération 20. septembre 2008 - 12:10 L'impact de la crise financière entraînera bien une diminution de recettes d'un milliard de francs pour les caisses de la Confédération en 2008, estime Hans-Rudolf Merz. Le ministre des finances confirme sa prévision antérieure. Le conseiller fédéral mentionne, dans une interview parue samedi dans la «Neue Zürcher Zeitung», trois sources de financement affectées par le phénomène qui touche banques et assureurs: recul de l'impôt sur les bénéfices, baisse des entrées provenant du droit de timbre et contraction du produit de l'impôt anticipé. Selon lui, la diminution des recettes fiscales issues des grandes banques est en partie compensée par le dynamisme dans d'autres activités du secteur des services. Pour l'année prochaine, Hans-Rudolf Merz avait articulé en avril déjà un montant d'un milliard de francs concernant le manque à gagner pour la Confédération. Au-delà, Hans-Rudolf Merz s'étonne, pour le moins, de l'ampleur des bonus versés dans le secteur bancaire, en particulier à l'UBS (10 milliards de francs au total l'an passé sous diverses formes selon lui). «C'est incroyable», lâche le grand argentier de la Confédération. «Et cela ne doit en aucun cas se répéter.»