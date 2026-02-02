Une piétonne grièvement blessée à Veyrier (GE)

Keystone-SDA

Une piétonne a été grièvement blessée par un véhicule à Veyrier (GE). L'automobiliste a quitté les lieux sans prêter assistance à cette femme, a annoncé lundi la police genevoise qui lance un appel à témoins.

1 minute

(Keystone-ATS) Il circulait peu avant 07h30 en direction de la route du Stand-de-Veyrier. Arrivé à la hauteur d’un passage pour piétons, il a percuté une quadragénaire qui traversait de gauche à droite.

Ce véhicule serait une voiture de tourisme sombre, immatriculée en France. Il aurait quitté le site en direction de la route du Stand-de-Veyrier,

La piétonne a été acheminée aux urgences en ambulance. «Son pronostic vital n’est pas engagé», a expliqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police.