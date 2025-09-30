La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

Keystone-SDA

Soutenir l'agriculture suisse dans la transition écologique: c'est l'objectif de l'association intercantonale AgroImpact qui a présenté mardi sa plateforme de décarbonation des produits agricoles, qui associe les fermes aux entreprises du secteur alimentaire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce système inédit permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts environnementaux via un système de primes. Celles-ci sont versées par des entreprises qui contribuent ainsi à réduire l’empreinte carbone de leur approvisionnement.

La plateforme est déjà utilisée par plusieurs grands groupes, à savoir Nestlé Suisse, Groupe Minoteries, Sucre Suisse, Florin et Lidl. Du côté des fermes, elles sont actuellement 281 issues de plusieurs cantons (BE, FR, GE, JU, NE, VD) à avoir demandé un bilan carbone complet, et 128 à avoir déjà adopté un plan climatique personnalisé sur 6 ans.

Chambres d’agriculture, scientifiques, ONG et cantons (romands essentiellement pour le moment) participent aussi au projet.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision