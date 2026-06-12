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Une plateforme multimodale à l’enquête à Givisiez (FR)

Keystone-SDA

La commune de Givisiez met à l’enquête une plateforme multimodale composée d’une gare routière des Transports publics fribourgeois (TPF) et du réaménagement de la route des Taconnets. Le coût de la nouvelle gare routière est estimé à 1,5 million de francs.

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(Keystone-ATS) Le financement sera principalement réparti entre le canton de Fribourg et l’agglomération de Fribourg, ont indiqué vendredi les TPF et la commune. Pour le réaménagement de la route, un crédit de 1,8 million de francs a déjà été accepté en décembre 2024 par l’Assemblée communale de Givisiez.

Sous réserve d’une prolongation des procédures, les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2027 pour une mise en service prévue à la rentrée scolaire d’août 2028. Cette dernière interviendra alors simultanément à l’ouverture du nouveau Cycle d’orientation, précise le communiqué.

Dans le détail, le réaménagement de la route des Taconnets comprend une voie sécurisée pour la mobilité douce. Directement connectée à la gare ferroviaire, ces infrastructures seront réalisées afin de répondre aux besoins de mobilité d’un secteur réputé en «plein développement».

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