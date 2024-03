Une première grue déployée à Baltimore pour dégager les débris

4 minutes

(Keystone-ATS) Une première grue a été déployée jeudi à Baltimore, dans l’est des Etats-Unis, dans le cadre des efforts visant à dégager les débris du pont qui s’est effondré. La réouverture du port, important pour l’économie, prendra beaucoup de temps, ont prévenu les autorités.

Le pont Francis Scott Key, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules, s’est écroulé tel un château de cartes mardi, après avoir été percuté par un porte-conteneurs, bloquant l’entrée du port de Baltimore. Les corps de deux des six ouvriers portés disparus ont été retrouvés mercredi.

“Nous remuons ciel et terre” pour que le port soit à nouveau opérationnel, a déclaré jeudi Tom Perez, conseiller à la Maison Blanche. “Un navire-grue de grande capacité sera sur place dans la journée pour aider à ramasser les débris”, a-t-il ajouté dans un entretien à la chaîne américaine MSNBC.

Les responsables ont toutefois prévenu que les difficultés étaient de taille, la recherche des corps des quatre hommes toujours portés disparus ayant été interrompue mercredi en fin de journée, car les autorités ont jugé trop dangereux l’envoi de plongeurs sur le lieu de l’accident.

“Fonds d’aide d’urgence”

Les quatre hommes, tous des immigrés latino-américains, sont présumés avoir été tués après que le Dali, un porte-conteneurs long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur, s’est encastré dans une pile du pont à cause de problèmes de propulsion. Ces hommes faisaient partie d’une équipe de huit ouvriers travaillant de nuit à la réparation de la route. Deux d’entre eux ont été secourus peu après l’effondrement du pont.

Les habitants de la région ont participé à une veillée dans un parc voisin jeudi matin, ont rapporté les médias locaux, tandis que la mairie de Baltimore a lancé une collecte de fonds pour soutenir les familles des victimes. Quant à la reconstruction, elle “ne va pas prendre des heures, ni des jours, ni des semaines”, a par ailleurs prévenu Wes Moore, gouverneur de l’Etat du Maryland, où se situe Baltimore, évoquant “un très long chemin à parcourir” avant un retour à la normale.

Le Maryland a demandé à l’Etat fédéral une première enveloppe de 60 millions de dollars, appel rapidement entendu par le gouvernement. Le ministère américain des Transports a annoncé jeudi le “déblocage rapide” de ce montant en “fonds d’aide d’urgence” au Maryland.

“Perte substantielle”

Cette somme doit permettre d'”aider le Maryland à entamer des travaux urgents” et sera suivie d’autres fonds “au fur et à mesure que la reconstruction progressera”, a expliqué le ministre des Transports, Pete Buttigieg. “Personne n’oubliera jamais les images choquantes d’un porte-conteneurs percutant le pont Francis Scott Key, provoquant son effondrement et la mort tragique de six personnes”, a-t-il ajouté, dans un communiqué de la Maison Blanche.

Après le drame, le président Joe Biden s’est engagé à ce que l’administration fédérale prenne en charge l’intégralité du coût de la reconstruction du pont. En raison de cet accident, le transport maritime reste suspendu, le port de Baltimore étant le neuvième du pays en termes d’activité et génère plus de 15’000 emplois.

Jeudi, le patron du marché de l’assurance Lloyd’s of London a prévenu que l’indemnisation par les compagnies d’assurance de l’accident pourrait être la plus élevée jamais versée dans le transport maritime. “Cela devrait représenter une perte substantielle, sans doute la plus importante” concernant le transport maritime “mais pas en dehors de nos paramètres”, a affirmé Bruce Carnegie-Brown sur la chaîne CNBC.