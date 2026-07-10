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Une procureure de l’affaire Crans-Montana démissionne

Keystone-SDA

Une des trois procureures en charge du dossier de l'incendie du Constellation le 1er janvier à Crans-Montana a annoncé sa démission. Un poste de procureur sera mis au concours prochainement, indique le ministère public valaisan, confirmant une information de la RTS.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une courte lettre a été envoyée aux avocats des familles des victimes et des prévenus. L’instruction sera dirigée par la procureure générale adjointe en collaboration avec la procureure restante.

La procureure démissionnaire quittera son poste à la fin de l’année. Elle a décidé de donner suite à une nouvelle opportunité professionnelle.

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