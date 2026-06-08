Une promeneuse secourue grâce à son chien à Montmollin (NE)

Keystone-SDA

Une promeneuse s'est blessée à un genou dimanche vers 22h15 près de Montmollin (NE) et s'est retrouvée dans l'incapacité d'appeler les secours. Son chien est revenu seul au domicile, ce qui a inquiété ses proches. Les secours ont alors déployé un important dispositif et l'ont retrouvée vers 03h15.

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(Keystone-ATS) Cette habitante de la région âgée d’une cinquantaine d’années était partie se promener avec son chien, mais sans moyen de communication. Au moment de son accident, elle n’a donc pas pu appeler les secours, explique lundi la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué.

Alertée par ses proches, la police neuchâteloise a déployé d’importants moyens de recherche, mobilisant plusieurs patrouilles de gendarmerie, l’unité canine, des spécialistes de la police judiciaire ainsi qu’un drone. Des membres du Secours alpin suisse ont également participé aux opérations, tout comme la Rega, qui a engagé un hélicoptère équipé pour les recherches nocturnes.

C’est grâce à ce dernier que la victime a pu être localisée. Souffrant de sa blessure au genou et présentant un état d’hypothermie, elle a été transportée en ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.