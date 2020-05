Le classement du Jura en zone rouge dans la carte du déconfinement est "inexplicable" au vu de sa situation sanitaire, a jugé la sénatrice centriste du département, Sylvie Vermeillet. Elle met en garde sur les conséquences "dramatiques" pour le tourisme.

"Le virus ne circule pas activement dans notre département, le taux d'occupation de nos services de réanimation est de 21% (trois patients en réanimation) et la stratégie de dépistage est pleinement opérationnelle et autonome à l'échelle départementale", souligne la sénatrice UDI dans ce courrier envoyé vendredi au Premier ministre Edouard Philippe, et dont l'AFP a obtenu une copie lundi.

La sénatrice souligne l'"impact dramatique en matière de tourisme" de cette classification rouge pour le verdoyant département du Jura, peu peuplé mais "premier département de la région (Bourgogne-Franche-Comté) pour l'offre d'hébergement marchand".

"Le zonage rouge fait 'peur lorsqu'il s'agit de se projeter aujourd'hui pour prévoir les vacances de l'été prochain", estime Mme Vermeillet, "il est à la fois synonyme d'incertitude et de danger".

Le département, où "les réservations de séjours sont à l'arrêt" et "les annulations sont nombreuses", est "surexposé au risque économique que représente une saison ratée", met-elle en garde. Selon Mme Vermeillet, "ce décalage entre réalité sanitaire et risques économiques est perçu de façon très injuste par les Jurassiens".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet