Une semaine d’actions à Genève autour de la santé mentale

Keystone-SDA

La santé mentale est une priorité stratégique pour Genève. Le canton organise du 6 au 12 octobre une semaine d'échanges autour de cette thématique avec plus d'une centaine d'activités gratuites qui impliquent une soixantaine de partenaires institutionnels, associatifs et privés.

2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) Prendre soin de sa santé mentale, c’est aussi développer ses liens sociaux, souligne le Département de la santé et des mobilités (DSM). Le public pourra découvrir des outils concrets et acquérir de nouvelles compétences pour préserver son bien-être psychique.

A Genève, 11,3% de la population déclare souffrir souvent ou très souvent de solitude, un taux presque deux fois plus élevé que la moyenne suisse (6,4%), ajoute le DSM. Or, la solitude persistante peut être associée à des troubles psychiques et physiques.

«On assiste à une progression phénoménale du mal-être et des syndromes dépressifs chez les jeunes, avec des cas de décompensation qui finissent à l’hôpital. Nous devons agir de manière plus importante sur la prévention, la détection précoce, dans une approche plus systématique au niveau scolaire», relève le chef du DSM, Pierre Maudet, cité dans un communiqué.

Pour cette seconde édition de la Semaine de la santé mentale, des conférences, des ateliers, des portes ouvertes, des activités sportives et artistiques sont prévues sur tout le territoire du canton. Parmi les propositions, un atelier de gestion du stress, une marche autour de la parentalité, du théâtre, des cercles d’écoute ou encore un atelier de pleine conscience.

santementale.ge.ch

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
