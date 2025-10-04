Une semaine d’actions à Genève autour de la santé mentale

La santé mentale est une priorité stratégique pour Genève. Le canton organise du 6 au 12 octobre une semaine d'échanges autour de cette thématique avec plus d'une centaine d'activités gratuites qui impliquent une soixantaine de partenaires institutionnels, associatifs et privés.

(Keystone-ATS) Prendre soin de sa santé mentale, c’est aussi développer ses liens sociaux, souligne le Département de la santé et des mobilités (DSM). Le public pourra découvrir des outils concrets et acquérir de nouvelles compétences pour préserver son bien-être psychique.

A Genève, 11,3% de la population déclare souffrir souvent ou très souvent de solitude, un taux presque deux fois plus élevé que la moyenne suisse (6,4%), ajoute le DSM. Or, la solitude persistante peut être associée à des troubles psychiques et physiques.

«On assiste à une progression phénoménale du mal-être et des syndromes dépressifs chez les jeunes, avec des cas de décompensation qui finissent à l’hôpital. Nous devons agir de manière plus importante sur la prévention, la détection précoce, dans une approche plus systématique au niveau scolaire», relève le chef du DSM, Pierre Maudet, cité dans un communiqué.

Pour cette seconde édition de la Semaine de la santé mentale, des conférences, des ateliers, des portes ouvertes, des activités sportives et artistiques sont prévues sur tout le territoire du canton. Parmi les propositions, un atelier de gestion du stress, une marche autour de la parentalité, du théâtre, des cercles d’écoute ou encore un atelier de pleine conscience.

