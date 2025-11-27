La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une Suissesse tuée dans une attaque de requin en Australie

Une jeune Suissesse a été mortellement blessée jeudi dans une attaque de requin dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est de l'Australie. Egalement victime de l'attaque, son compagnon a été transporté à l'hôpital dans un état critique, selon la police.

1 minute

(Keystone-ATS) Les deux victimes sont des touristes suisses, a indiqué la police locale à Keystone-ATS, confirmant une information du journal australien Sydney Morning Herald.

Les deux victimes sont âgées d’une vingtaine d’années, a précisé la police dans un communiqué. Le jeune homme a été transporté à l’hôpital John Hunter avec de graves blessures à la jambe. La jeune femme est décédée sur le lieu de l’accident.

Des experts vont maintenant déterminer le type de requin responsable de l’attaque, ajoute le communiqué. L’incident s’est produit à Crowdy Bay, près du camping Kylies Beach, à environ 350 kilomètres au nord de Sydney. La région est isolée, mais très appréciée dans habitants et des visiteurs pour la beauté de ses paysages.

