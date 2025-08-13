La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une villa sérieusement endommagée par les flammes à Chancy (GE)

Keystone-SDA

Les pompiers du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) sont intervenus mardi, en début de soirée, pour éteindre un feu qui s'était déclaré dans les combles d'une villa à Chancy (GE). Les habitants avaient évacué la maison avant l'arrivée des secours. Personne n'a été blessé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le sinistre a été maîtrisé grâce à l’engagement de trois lances à main et d’une lance canon installée sur l’auto-échelle, a fait savoir le SIS mercredi dans un communiqué. La villa a subi « d’importants dégâts ». L’intervention s’est achevée peu avant minuit.

Au total, 22 sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus avec six engins. Ils ont été épaulés par des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Chancy et par la police cantonale.

Il est très éprouvant pour les pompiers d’intervenir sur un feu lors d’épisodes caniculaires, comme c’est le cas actuellement, relève le SIS. Un dispositif de soutien sanitaire avait donc été déployé pour permettre aux pompiers de se rafraîchir et de récupérer.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision