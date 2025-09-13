La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une vingtaine de lycéens tués dans une frappe aérienne en Birmanie

Keystone-SDA

Un groupe armé issu d'une minorité ethnique en Birmanie a affirmé samedi qu'une frappe aérienne avait provoqué la mort d'au moins 19 lycéens dans l'Etat de Rakhine (ouest). Il met en cause la junte au pouvoir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’attaque a visé deux lycées privés de Kyauktaw peu après minuit vendredi, selon un communiqué sur Telegram de l’Armée d’Arakan (AA), l’un des adversaires les plus puissants des militaires birmans au pouvoir depuis le coup d’Etat de 2021 qui a renversé le gouvernement civil.

Dix-neuf lycéens, des «innocents» âgés de 15 à 21 ans, ont été tués, et 22 autres blessés, selon l’AA, qui contrôle de vastes zones de l’Etat de Rakhine. Le groupe armé incrimine la junte birmane. Sollicité par l’AFP, le pouvoir militaire n’a pas répondu dans l’immédiat.

Un média local, Myanmar Now, a rapporté qu’un appareil de la junte avait largué deux bombes de 227 kg sur un lycée, alors que les étudiants dormaient.

De son côté, l’Unicef a condamné une «attaque cruelle» qui s’ajoute à la «violence de plus en plus dévastatrice» qui s’exerce dans l’Etat de Rakhine, «où les enfants et les familles le paient de leur vie». L’AFP n’a pas été en mesure de joindre des témoins présents à Kyauktaw, où les liaisons téléphoniques et internet sont difficiles.

En août, l’ONU a affirmé que 57% des familles dans le centre de cet Etat étaient incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires de base, contre 33% en décembre, la situation étant probablement «bien pire» dans d’autres zones moins accessibles.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision