Une voie de covoiturage côté français à la douane de Bardonnex (GE)

Keystone-SDA

Une voie dédiée au covoiturage sera ouverte en septembre prochain dans le sens France-Suisse à la douane de Bardonnex (GE). Opérationnelle de 05h00 à 12h00, ce nouvel aménagement vise à soulager le trafic à l'heure de pointe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette voie, supplémentaire à celles existantes, permettra aux véhicules particuliers transportant au minimum deux personnes de passer plus rapidement la douane, indique la société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) dans un communiqué relayé vendredi dans la Tribune de Genève. Des travaux sont prévus du 30 mars au 4 septembre.

Ils s’inscrivent dans le réaménagement plus large des parkings des poids lourds. La configuration actuelle provoque des remontées de file sur l’autoroute A41, en particulier à l’heure de pointe du matin, souligne l’ATMB.

Côté suisse, une voie de covoiturage entre la jonction de Perly et la frontière est à l’étude. Une mise en service est envisagée en 2029, a indiqué Marc-André Siegrist, porte-parole du Département des mobilités et de la santé (DSM).

Une voie de covoiturage existe déjà à la douane de Thônex-Vallard depuis 2018. D’abord prévu comme un projet-pilote, ce dispositif a fait ses preuves en permettant de contribuer à la diminution globale de 35% des embouteillages. La voie permet de gagner entre 3 et 5 minutes en moyenne par passage.

