Une voiture détruite par un incendie à Villars-sur-Glâne (FR)

Keystone-SDA

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Une voiture a été entièrement détruite par un incendie dimanche après-midi sur le parking de l'hôpital cantonal de Villars-sur-Glâne (FR). Selon la police, personne n'a été blessé lors de cet incident.

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(Keystone-ATS) Le centre d’intervention et d’alerte a été informé vers 16h30 de l’incendie du véhicule. Dix pompiers ont alors été mobilisés et se sont rendus sur les lieux pour maîtriser l’incendie, a indiqué dimanche la police cantonale de Fribourg.

La voiture a été entièrement détruite par les flammes; aucun autre véhicule n’a été endommagé. La cause de l’incendie n’était pas claire dans un premier temps et fait l’objet d’une enquête.