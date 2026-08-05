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Une voiture finit avec deux roues dans le vide à Broc (FR)

Keystone-SDA

Un accident s'est produit mardi soir sur le pont entre Broc et Morlon (FR). Une voiture s'est immobilisée avec deux roues dans le vide, mais son conducteur est indemne, a indiqué mercredi la police cantonale fribourgeoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’automobiliste, un homme de 57 ans, circulait de Broc en direction de Morlon vers 19h45. Pour une raison encore inconnue, il a heurté la barrière de sécurité du pont qui enjambe la Sarine.

Le conducteur n’a pas été blessé. Le véhicule a été pris en charge par un dépanneur de service.

Le pont demeure fermé pour permettre les contrôles techniques et la remise en état des lieux. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’accident.

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