Une voiture fonce sur des manifestants à Lausanne, deux blessés

Keystone-SDA

Une voiture conduite par un quinquagénaire Vaudois a foncé en direction de manifestants propalestiniens samedi à Lausanne. Deux blessés légers sont à déplorer. Ses motifs doivent être encore éclaircis. Entre 1500 et 2000 personnes ont participé à la manifestation.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le rassemblement a débuté autour de 17h00 sur la place de la Riponne. Il s’est poursuivi jusqu’à Montbenon, en début de soirée. Au passage à Chauderon vers 19h00, un automobiliste domicilié à Lausanne et âgé de 56 ans, a conduit en direction de la foule, a indiqué la police municipale de Lausanne, dans un communiqué, tard samedi soir.

Dans une vidéo que Keystone-ATS s’est procurée, on voit une voiture de sport de couleur noire, emprunter le pont Chauderon à contresens. Arrivé à proximité des manifestants, l’automobiliste a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les présents, de freiner une dernière fois et de poursuivre sa route, sans jamais s’arrêter. L’ensemble des faits aura duré 13 secondes.

Deux blessés légers

«Alors que les manifestants observaient un temps d’arrêt au bas de l’avenue de Beaulieu, à l’entame du pont Chauderon, un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud ne s’est pas arrêté, malgré les injonctions de la police sur place», confirme la police municipale dans son communiqué. «La foule a réagi fortement et a tenté de stopper la voiture, occasionnant des dégâts à cette dernière».

Toujours selon la police municipale de Lausanne, «de nombreuses personnes ont été choquées et deux autres ont été légèrement blessées sans que cela ne nécessite de prise en charge sanitaire sur place». Le conducteur a été appréhendé au sud du pont Chauderon par les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et confiée à la police judiciaire de Lausanne. La police municipale ne se prononce pas sur le mobile de l’homme interpellé.

Rassemblement non autorisé

La mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police. Cette manifestation «non autorisée», précise la police municipale lausannoise, s’est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l’ordre.

Le rassemblement a été organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp’Unil’Pal.

400 personnes à Vevey

Une autre manifestation a eu lieu vendredi soir à Vevey. Elle a réuni, selon la police cantonale, 400 manifestants protestant contre la participation d’une équipe jeunesse du Maccabi Tel-Aviv à la Coupe Zana, un tournoi de basketball organisé ce week-end sur la Riviera.

Le cortège a défilé pacifiquement de la place du Marché jusqu’aux Galeries du Rivage, l’épicentre de la manifestation sportive. La tenue des matches n’a pas été entravée.