Une voiture fonce sur des manifestants à Lausanne, pas de blessé

Keystone-SDA

Une voiture a foncé en direction de manifestants propalestiniens samedi à Lausanne. Aucun blessé n'est à déplorer. Les motifs doivent encore être éclaircis, indique la police municipale. La manifestation a réuni entre 1500 et 2000 personnes.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le rassemblement a débuté autour de 17h00 sur la place de la Riponne. Il s’est poursuivi jusqu’à Montbenon, en début de soirée. Au passage à Chauderon, un automobiliste a conduit en direction de la foule, a indiqué la police municipale de Lausanne à Keystone-ATS.

Personne n’a été blessé, a précisé un porte-parole, revenant sur une précédente information selon laquelle une personne avait légèrement été blessée. La police ne se prononce pas sur le mobile de l’acte de l’automobiliste.

Elle avait indiqué plus tôt que «la personne semblait avoir paniqué (ndlr: à la vue de la foule)». Une enquête a été ouverte. Selon le 24 Heures et la Tribune de Genève, il aurait délibérément accéléré en direction des manifestants.

Rendez-vous non autorisé

La mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police. Cette manifestation «non autorisée» s’est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l’ordre.

Le rendez-vous a été organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp’Unil’Pal.

400 personnes à Vevey

Un autre rassemblement a eu lieu vendredi soir à Vevey. Il a réuni, selon la police cantonale, 400 manifestants protestant contre la participation d’une équipe jeunesse du Maccabi Tel-Aviv à la Coupe Zana, un tournoi de basket organisé ce week-end sur la Riviera.

Le cortège a défilé pacifiquement de la place du Marché jusqu’aux Galeries du Rivage, l’épicentre de la manifestation. La tenue des matches n’a pas été entravée.