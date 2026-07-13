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Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne

Keystone-SDA

Une attaque ukrainienne près de la ville russe de Stavropol a provoqué un incendie dans une zone industrielle, a indiqué lundi le gouverneur régional. Aucune victime n'a été signalée à ce stade, a-t-il précisé. Des drones se dirigeant vers Moscou ont été interceptés.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Une attaque de drone ennemie dans les environs de Stavropol est en train d’être repoussée. L’attaque a déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», a écrit sur le réseau social Telegram le gouverneur Vladimir Vladimirov.

A Moscou, le maire Sergueï Sobianine a fait état de 11 drones abattus dans la nuit alors qu’ils se dirigeaient vers la capitale russe.

L’Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d’hydrocarbures pour tenter d’assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l’Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la seconde guerre mondiale, jusqu’à présent sans issue diplomatique.

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