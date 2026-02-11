La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Unia Fribourg plaide pour une meilleure représentativité des élus

Keystone-SDA

Unia Fribourg aimerait voir émerger une meilleure représentativité des métiers parmi les autorités en vue des élections communales du 8 mars. Via une charte, le syndicat demande aussi aux candidats de se positionner "clairement" en faveur des droits et intérêts des travailleurs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La charte propose également aux candidats de «consulter les syndicats sur les enjeux relatifs au monde du travail et de collaborer pour construire des stratégies visant à faire adopter des politiques favorables aux salariés», a fait savoir Unia jeudi devant la presse à Fribourg.

Des formations, des études scientifiques et des argumentaires seront aussi mis à disposition des signataires de la charte pour leur permettre «d’exercer au mieux leurs responsabilités politiques». Pour l’heure, Unia Fribourg a posé «le constat que le monde du travail est trop peu représenté au niveau politique».

Unia, qui estime que les avocats et chefs d’entreprises sont «surreprésentés» au sein des autorités, a dit espérer une meilleure représentativité. Le syndicat aimerait voir davantage d’ouvriers du bâtiment, de vendeuses et vendeurs, de livreurs ou encore de personnel du nettoyage parmi les représentants politiques.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision