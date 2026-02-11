Unia Fribourg plaide pour une meilleure représentativité des élus

Keystone-SDA

Unia Fribourg aimerait voir émerger une meilleure représentativité des métiers parmi les autorités en vue des élections communales du 8 mars. Via une charte, le syndicat demande aussi aux candidats de se positionner "clairement" en faveur des droits et intérêts des travailleurs.

1 minute

(Keystone-ATS) La charte propose également aux candidats de «consulter les syndicats sur les enjeux relatifs au monde du travail et de collaborer pour construire des stratégies visant à faire adopter des politiques favorables aux salariés», a fait savoir Unia jeudi devant la presse à Fribourg.

Des formations, des études scientifiques et des argumentaires seront aussi mis à disposition des signataires de la charte pour leur permettre «d’exercer au mieux leurs responsabilités politiques». Pour l’heure, Unia Fribourg a posé «le constat que le monde du travail est trop peu représenté au niveau politique».

Unia, qui estime que les avocats et chefs d’entreprises sont «surreprésentés» au sein des autorités, a dit espérer une meilleure représentativité. Le syndicat aimerait voir davantage d’ouvriers du bâtiment, de vendeuses et vendeurs, de livreurs ou encore de personnel du nettoyage parmi les représentants politiques.