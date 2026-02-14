La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Université de Genève: une leçon d’ouverture explore les rêves

Mardi, la leçon d'ouverture du semestre de printemps de l'Université de Genève portera sur les rêves. Elle sera donnée par deux professeurs à la Faculté de médecine: Sophie Schwartz, du département des neurosciences fondamentales, et Lampros Perogamvros, du département de psychiatrie.

(Keystone-ATS) Sur la base des observations issues de la recherche neuroscientifique et de la clinique psychiatrique, les deux spécialistes proposeront une exploration des rêves, de leur rôle possible dans notre équilibre affectif et de la capacité du cerveau en sommeil à imaginer de nouveaux futurs. Cette conférence interrogera aussi la place des symboles et de l’interprétation.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

