USA: légère reprise de l’inflation en mai

Keystone-SDA

Le rythme de l'inflation est reparti légèrement à la hausse en mai aux Etats-Unis à 2,4% sur un an, selon un indice officiel publié mercredi, alors que les experts n'imaginent pas les prix rester encore longtemps étanches aux droits de douane.

(Keystone-ATS) Le mois dernier, les prix à la consommation ont progressé de 2,4% sur un an, contre 2,3% en avril, selon l’indice CPI publié par le ministère du Travail et sur lequel sont indexées les retraites américaines.

Ce résultat est dans la lignée des attentes des analystes, d’après le consensus publié par MarketWatch.

Stocks écoulés

Les marchés peuvent toutefois pousser un soupir de soulagement, car plusieurs données se présentent mieux qu’attendu.

D’un mois sur l’autre, l’indice CPI a ralenti à 0,1% en mai (contre 0,2% en avril), tiré vers le bas par le recul des prix de l’énergie.

Et, hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, cet indice évolue au même rythme (2,8% sur un an) depuis mars, alors que les analystes s’attendaient à une dégradation.

Ces derniers temps, le président américain Donald Trump s’était félicité de voir l’inflation contenue, estimant ainsi donner tort aux experts qui anticipent une remontée des prix avec ses droits de douane.

Les entreprises « écoulent toujours les stocks » constitués avant l’entrée en vigueur des droits de douane, a estimé auprès de l’AFP Kathy Bostjancic, économiste de Nationwide.

Quand ces stocks diminueront, « nous verrons davantage l’impact des droits de douane sur les prix », a-t-elle ajouté.